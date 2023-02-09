Потерявшим квартиры от взрыва газа в Новосибирске выплатят по 100 тыс рублей

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Новосибирской области"

Власти Новосибирска выплатят по 100 тысяч рублей горожанам, потерявшим квартиры в результате взрыва газа в пятиэтажке в Заельцовском районе, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы рассматриваем сегодня вопрос. Я думаю, что непосредственно пострадавшим – 100 тысяч", – сказал градоначальник.

При этом, по словам прокурора Новосибирска Романа Сивака, все жильцы пострадавшего от ЧП дома получат по 32 тысячи рублей от муниципальных властей.

"Департаментом социальной политики мэрии каждому пострадавшему члену семьи, который находится в этом доме, (принято решение предоставить. – Прим. ред.) в районе 32 тысяч рублей", – заявил Сивак.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске произошел рано утром 8 февраля. В результате взрыва обрушился подъезд здания. Погибли два человека.

После взрыва и обрушения подъезда в жилом здании вспыхнул пожар, который охватил площадь 300 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 50 человек.

Следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Два подъезда обрушились в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске

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