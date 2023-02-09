Частично обрушившийся дом в Новосибирске не будут восстанавливать

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что частично обрушившийся в результате взрыва газа жилой дом на улице Линейной в Новосибирске не будут восстанавливать. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Очевидно, что после обрушения дом восстанавливать нецелесообразно. Временное решение жилищного вопроса – это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда", – говорится в публикации.

По словам губернатора, местных жителей расселят в рамках программы по переселению из аварийного жилья. Травников уточнил, деньги на эти цели будут выделены из резервного фонда регионального правительства.

Кроме того, он заверил, что местные власти окажут гражданам необходимую социальную поддержку. Глава региона дал соответствующее поручение.

Взрыв газа произошел 9 февраля в многоквартирном доме в Новосибирске. В результате ЧП обрушился подъезд.

Затем в пятиэтажке возник пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Людей пришлось оперативно эвакуировать.

По последней информации, погибли три человека. В Минздраве РФ уточнили, что два пострадавших местных жителя находятся в реанимации, еще семь были госпитализированы.

По данному инциденту следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске попал на видеокамеры

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