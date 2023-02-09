Женщина рассказала о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске

Фото: МЧС России

Ставшая свидетельницей взрыва газа в жилом доме в Новосибирске женщина рассказала о происшествии. Об этом сообщает Пятый канал.

"Я проснулась, услышала небольшой взрыв. Не придала этому значения. Потом увидела, что очень много пожарных начали ехать. Открыла окно, а с этого дома просто огромный дым идет. И огня очень много было", – вспоминает она.

Женщина отметила, что взрыв не был громким. Она также обратила внимание на то, что к месту ЧП прибыло большое количество медиков и пожарных. Местные жители были напуганы, добавила собеседница.

О взрыве газа в жилом доме в Новосибирске стало известно 9 февраля. В результате ЧП обрушился подъезд.

Затем в пятиэтажке произошел пожар площадью 300 квадратных метров. Спасатели оперативно вывели людей из здания.

По последней информации, при взрыве газа погибли три человека. В Минздраве РФ уточнили, что два пострадавших местных жителя находятся в реанимации, еще семь были госпитализированы.

По данному инциденту следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Момент взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске попал на видеокамеры

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