Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Число погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске увеличилось до пяти. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

"Спасатели только что нашли тело пятого погибшего", – говорится в сообщении.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале написал, что пострадавшим помогут решить жилищный вопрос. Он уточнил, что уже поручил правительству региона совместно с мэрией Новосибирска определить меры соцподдержки жильцам разрушенной пятиэтажки.

В Минздраве региона подтвердили информацию о пяти погибших. Также в ведомстве отметили, что среди них есть двухлетний ребенок.

Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром в четверг, 9 февраля. В результате обрушился подъезд и начался пожар. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. К тушению пожара и разбору завалов привлекли 197 человек и 61 единицу техники.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").



Глава МЧС РФ вылетел с опергруппой в Новосибирск

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!