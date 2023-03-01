11:25Происшествия
Человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Человек погиб в результате пожара, произошедшего в 17-этажном жилом доме в столичном районе Лосиноостровском, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
ЧП произошло 1 марта в доме 13, корпусе 2, на Тайнинской улице. Огонь вспыхнул в комнате консьержа и лифтовом холле на первом этаже.
Общая площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Пожарные спасли пять человек, однако один человек погиб. В 10:39 возгорание ликвидировали.
Ранее в управлении МЧС по Москве сообщили о пожаре на Донбасской улице. Возгорание началось на 9-м этаже жилого здания и охватило площадь в 40 квадратных метров.
Пожар возник в доме на Донбасской улице в Москве
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