Пожар вспыхнул в здании Московского политеха

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В здании Московского политехнического университета произошел пожар, на данный момент происходит эвакуация людей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В здании Московского политеха на улице Павла Корчагина произошло возгорание. Проводится эвакуация", – говорится в сообщении.

Позже стало известно о локализации возгорания.

Ранее поступала информация, что пожар зафиксировали на Донбасской улице в Москве. По данным МЧС, пламя распространилось на площади в 40 квадратных метров. Из помещения вывели двух человек, в том числе несовершеннолетнего.

До этого сообщалось, что после взрыва газа в жилом доме в Ульяновке травмы получили два человека. В результате происшествия вспыхнул огонь, который распространился на площади в 5 квадратных метров.

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