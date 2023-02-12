Фото: МЧС России

Открытое горение в строящейся высотной башне Moscow Towers в "Москва-Сити" потушено. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России.

"В 20:05 было ликвидировано открытое горение на площади 300 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

Участие в тушении пожара принимали 108 специалистов МЧС с привлечением 27 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

Пожар произошел на четвертом этаже высотки по причине возгорания стройматериалов и утеплителя. В связи с возгоранием было перекрыто движение автотранспорта по первому Красногвардейскому проезду.

Пожар в строящейся башне в "Москва-Сити" потушен

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