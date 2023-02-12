Строящаяся башня загорелась в "Москве-Сити"

Фото: Москва 24

В деловом центре "Москва-Сити" загорелась строящаяся башня Moscow Tower. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что возгорание происходит на четвертом этаже здания. Огонь к настоящему времени распространился на площади в 100 квадратных метров. По данным собеседника информагентства, там воспламенились стройматериалы.

Людей в здании сейчас нет. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, из-за пожара временно перекрыто движение в 1-м Красногвардейском проезде. Сейчас там работают экстренные службы.

Ранее пожар произошел в торговом центре на Сокольнической площади в Москве. Его площадь не превышала 8 квадратных метров, однако в результате происшествия пострадал один человек.



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