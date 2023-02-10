Пожар вспыхнул на складе базы тралового флота в Приморье

Фото: Прокуратура Приморского края

Возгорание произошло на площади 300 "квадратов" на складе Преображенской базы тралового флота в Приморье. Об этом информирует телеграм-канал прокуратуры региона.

"Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия прибыл прокурор Лазовского района Денис Крейнович. Надзорное ведомство незамедлительно обеспечило присутствие на месте дежурной бригады скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

К настоящему времени специалистам удалось ликвидировать открытое горение, передает РИА Новости. По факту происшествия организована проверка.

Ранее сообщалось, что двое осужденных погибли и один пострадал при пожаре в исправительной колонии в Ростове-на-Дону. Возгорание распространилось на площади в 400 "квадратов".

Пострадавшего с ожогами различных частей тела госпитализировали в городскую больницу. По факту происшествия начата проверка.

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