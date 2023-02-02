Жертвами пожара в бытовках в Севастополе стали восемь человек

Фото: vk.com/sevproc

Восемь человек погибли в результате пожара в бытовках в Севастополе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Еще два человека пострадали.

Ранее сообщалось о семи погибших. Под завалами людей больше нет. Огонь полностью потушен, разбор конструкций завершен.

Утром 2 февраля стало известно о пожаре в поселке Сахарная головка Балаклавского района Севастополя. В бытовках, которые загорелись, проживали рабочие, задействованные на строительстве трассы "Таврида".

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в электроприборе

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело, запланирована прокурорская проверка.

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