11:14Происшествия
Жертвами пожара в бытовках в Севастополе стали восемь человек
Фото: vk.com/sevproc
Восемь человек погибли в результате пожара в бытовках в Севастополе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Еще два человека пострадали.
Ранее сообщалось о семи погибших. Под завалами людей больше нет. Огонь полностью потушен, разбор конструкций завершен.
Утром 2 февраля стало известно о пожаре в поселке Сахарная головка Балаклавского района Севастополя. В бытовках, которые загорелись, проживали рабочие, задействованные на строительстве трассы "Таврида".
По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в электроприборе
В связи с трагедией возбуждено уголовное дело, запланирована прокурорская проверка.
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