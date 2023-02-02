Пожар в торговом павильоне в ТиНАО ликвидировали

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по г. Москве"

Спасатели ликвидировали пожар в торговом павильоне на Киевском шоссе в ТиНАО. Об этом информирует телеграм-канал ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар был локализован в 09:49. Уже в 09:57 огонь полностью потушили.

О возгорании в торговом павильоне в ТиНАО стало известно в четверг, 2 февраля. В 08:40 в оперативную дежурную смену поступили сообщения о ЧП.

Пожар произошел недалеко от 21-го километра Киевского шоссе, строения 1. Спасатели заявили, что возгорание случилось в торговом павильоне с мансардной частью.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Данных о пострадавших не зафиксировали.



Видео: ГУ МЧС России по Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!