Фото: 50.mchs.gov.ru

Угрозы распространения пожара на складе с вторсырьем пластика в Красногорске нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 21:50 на месте пожара в подмосковном Нахабине объявлена локализация на площади 1 400 квадратных метров", – отметили в ведомстве.

По предварительным данным ведомства, пострадавших в результате пожара нет.

Сообщение о возгорании на складе по адресу городской округ Красногорск, поселок Нахабино, дом 1, строение 1 поступило в среду, 1 февраля, в 20:28.

На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла порядка 700 тысяч квадратных метров. К 21:04 – возросла до 1 400 квадратных метров.

Огонь тушили 37 человек и 11 единиц техники.



Пожар на складе в подмосковном Нахабине охватил 1,4 тысячи квадратных метров

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