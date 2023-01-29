Два человека скончались при пожаре в подмосковном поселке Сватково

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека скончались при пожаре в частном жилом доме в подмосковном поселке Сватково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри частного дома на площади 70 квадратных метров. В результате пожара погибли два человека", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пламя охватило дом на улице 2-я линия, 28. Специалистам удалось ликвидировать возгорание. К тушению были привлечены 22 человека и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на складе на территории рынка "Синдика" в Подмосковье на площади 2 100 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.

В Подмосковье потушили пожар на строительном складе на рынке "Синдика"

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