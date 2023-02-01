01 февраля, 21:42Происшествия
Склад с вторсырьем пластика загорелся в подмосковном Красногорске
Фото: depositphotos/My_inspiration
Склад с вторсырьем пластика загорелся в подмосковном Красногорске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
"В 20:28 поступило сообщение о возгорании на складе по адресу городской округ Красногорск, поселок Нахабино, дом 1, строение 1", – отметили в пресс-службе.
На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла порядка 700 тысяч квадратных метров. К 21:04 площадь пожара выросла до 1,4 тысячи квадратных метров.
В ведомстве отметили, что к тушению огня привлечены 37 человек и 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что трое мужчин, которые использовали свечи вместо электричества, скончались в связи с возгоранием в квартире в подмосковном Серпухове.
По данным СК, коммунальщики отключили электроэнергию в квартире в связи с неуплатой. Для освещения жильцы использовали свечи, которые стали причиной пожара. Было возбуждено уголовное дело.
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