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Склад с вторсырьем пластика загорелся в подмосковном Красногорске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В 20:28 поступило сообщение о возгорании на складе по адресу городской округ Красногорск, поселок Нахабино, дом 1, строение 1", – отметили в пресс-службе.

На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла порядка 700 тысяч квадратных метров. К 21:04 площадь пожара выросла до 1,4 тысячи квадратных метров.

В ведомстве отметили, что к тушению огня привлечены 37 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что трое мужчин, которые использовали свечи вместо электричества, скончались в связи с возгоранием в квартире в подмосковном Серпухове.

По данным СК, коммунальщики отключили электроэнергию в квартире в связи с неуплатой. Для освещения жильцы использовали свечи, которые стали причиной пожара. Было возбуждено уголовное дело.

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