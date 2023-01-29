Трое мужчин скончались при пожаре в подмосковном Серпухове

Фото: 50.mchs.gov.ru

Трое мужчин, которые использовали свечи вместе электричества, скончались в связи с возгоранием в квартире в подмосковном городе Серпухов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ СК РФ по Московской области.

"В одном из поселков городского округа Серпухов в квартире на первом этаже произошло возгорание. В результате погибли трое мужчин", – говорится в сообщении.

По данным СК, коммунальщики отключили электроэнергию в квартире в связи с неуплатой. Для освещения жильцы использовали свечи, которые стали причиной пожара. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что два человека умерли в связи с возгоранием в частном жилом доме в поселке Сватково. Пожар случился в доме на улице 2-я линия, 28. К тушению были привлечены 22 человека и семь единиц техники.

Два человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Подмосковье

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