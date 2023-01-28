Пожар произошел на рынке стройматериалов "Синдика" на 65 км МКАД

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пожар произошел на складе на территории рынка "Синдика" в Подмосковье на площади 2 100 квадратных метров. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает Агентство "Москва".

"На 65 км МКАД, на территории рынка "Синдика" произошло возгорание на складе. Здание двухэтажное, 25 на 70 м, рядом расположены другие складские помещения. По словам охраны, на складе хранятся краски и лаки", – сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что в настоящее время склад охвачен огнем по всей площади в 2 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в Санкт-Петербурге. Тогда в районе пересечения Южного шоссе и Софийской улицы загорелся ангар.

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