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10:21

Происшествия

Причиной пожара в бытовках в Севастополе стало замыкание в электроприборе

Фото: ГCУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

Правоохранительные органы объявили предварительную причину пожара в бытовках с рабочими в Севастополе, сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание в электроприборе", – рассказал собеседник информагентства.

Утром 2 февраля стало известно о пожаре в поселке Сахарная головка Балаклавского района Севастополя. В бытовках, которые загорелись, проживали рабочие, задействованные на строительстве трассы "Таврида".

Жертвами возгорания, по последним данным, стали семь человек. В связи с расследованием трагедии возбуждено уголовное дело, запланирована прокурорская проверка.

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