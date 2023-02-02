Уголовное дело возбудили после гибели рабочих при пожаре в Севастополе

Фото: crim.sledcom.ru

Уголовное дело было возбуждено по факту гибели рабочих при пожаре в бытовках в Севастополе, сообщает ТАСС.

"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ)", – рассказали в Следственном комитете РФ.

По информации правоохранительных органов, возгорание строительного модуля произошло на улице Нефтяной поселка Сахарная головка Балаклавского района. Там проживали более 100 рабочих.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали распространение огня.

По последним данным, жертвами пожара стали семь человек. До этого была информация о пяти погибших. В связи с трагедией готовится прокурорская проверка. Следствие устанавливает причину возгорания.

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