Пять человек погибли при пожаре в строительных бытовках в Севастополе

Фото: МЧС России

Пять человек погибли при пожаре, который произошел в строительных бытовках в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Пожар возник в бытовках, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы "Таврида". Обнаружены тела пяти погибших", – рассказал собеседник информагентства.

Площадь возгорания на объекте составила 200 квадратных метров, на месте происшествия работают спасатели, чтобы не допустить перехода огня на другие постройки.

Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее в подмосковном Нахабине потушили возгорание на складе с пластиковым вторсырьем. Пожар локализовали на площади 1 400 квадратных метров при участии 41 спасателя и 12 единиц техники.

Пожар на складе с пластиком в подмосковном Нахабине локализован

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!