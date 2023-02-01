В подмосковном Нахабине потушили пожар на складе с пластиком

Фото: Агентство ''Москва''

Пожарные потушили возгорание на складе с пластиковым вторсырьем в подмосковном Нахабине. Об этом сообщили в пресс–службе МЧС РФ.

"23.00 ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении ведомства.

К тушению пожара было привлечено 41 человек и 12 единиц техники, как уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в 20:28 поступило сообщение о возгорании на складе с вторсырьем пластика в поселке Нахабино городского округа Красногорск. Спустя некоторое время пожар удалось локализовать на площади 1400 квадратных метров.

Позже в МЧС добавили, что угрозы распространения пожара на складе с вторсырьем пластика в Красногорске нет. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Пожар на складе с пластиком в подмосковном Нахабине локализован

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