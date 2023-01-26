Крупный пожар в цеху в Ставрополе ликвидирован

Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю

Пожарные потушили крупное возгорание в цеху по производству металлопродукции в Ставрополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

"В 13:42 пожар полностью ликвидирован", – заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров в 11:27.

Пожар в Ставрополе произошел в четверг, 26 января, в мебельном цеху на Селекционной улице. Отмечалось, что в результате происшествия никто не пострадал. К тушению были привлечены 55 спасателей и 17 единиц спецтехники.

Крупный пожар произошел в Ставрополе

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