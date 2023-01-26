Мебельный цех загорелся в Ставрополе на площади 2 тыс кв м

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Пожар произошел в мебельном цеху в Ставрополе, площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"На улице Селекционной в Ставрополе произошло возгорание в мебельном цехе. Площадь пожара – 2 000 квадратных метров", – заявили в ведомстве.

В тушении задействованы 55 спасателей и 17 единиц специальной техники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в квартире жилой многоэтажки в Сочи. Из дома были эвакуированы 140 человек. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

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