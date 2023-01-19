Квартира загорелась в многоэтажке в Сочи на площади 120 "квадратов"

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Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Сочи, огонь распространился на площади 120 квадратов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщает РИА Новости.

Первые пожарные подразделения прибыли на место в 21:49. По данным ведомства, квартира, где произошло возгорание, находится на мансардном этаже.

К ликвидации пожара привлекли 17 человек и шесть единиц техники. Жильцов многоэтажки эвакуировали, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории храма на Кронштадтском бульваре в Москве. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пострадал один человек.

До этого один человек погиб при пожаре на рынке города Кинель в Самарской области. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По факту происшествия региональная прокуратура организовала проверку.

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