Один человек пострадал при пожаре на территории храма в Москве

Фото: Москва 24

На территории храма на Кронштадтском бульваре в Москве произошел пожар, пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу САО, Кронштадтский бульвар, дом 24, корпус 2. Произошло возгорание на площади 100 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Согласно информации из открытых источников, по данному адресу расположен храм Иоанна Кронштадтского.

По данным МЧС, горела двухэтажная деревянная постройка. В настоящее время пожар ликвидирован. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировался один человек.

"Для ликвидации пожара было направлено 58 человек личного состава и 15 единиц техники", – уточнили в ведомстве.

Как сообщает телеканал "360", пострадавший при пожаре является работником храма. По данным журналистов, мужчину госпитализировали с ожогами рук.

Ранее сообщалось, что девять человек были спасены при пожаре в квартире жилого дома на улице 5-й парковой в Москве. Огонь полностью охватил одну из комнат.

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