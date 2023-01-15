Мужчина погиб в результате пожара на рынке под Самарой

Фото: МЧС России

В результате пожара на рынке в городе Кинель Самарской области погиб мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

"В 08:05 по московскому времени обнаружен погибший мужчина, личность устанавливается", – говорится в сообщении.

В 06:45 по московскому времени пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении возгорания принимали участие 118 человек и 46 единиц техники. Также для ликвидации огня привлекались 3 пожарных поезда.

По факту происшествия прокуратура Самарской области организовала проверку.

Сообщение о пожаре поступило в 02:33 по московскому времени. На территории рынка загорелись торговые павильоны. Другой информации о пострадавших не поступало.



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