Пожарные локализовали возгорание на газопроводе в Литве

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В Литве пожарные локализовали возгорание на газопроводе в Пасвальском районе на севере республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент противопожарных и спасательных работ Литвы.

Отмечается, что взрыв на магистральном газопроводе недалеко от деревни Валакеляй, по которому топливо транспортируется в Латвию, прогремел вечером пятницы, 13 января. В результате ЧП была повреждена одна из двух линий трубопровода.

"Инцидент локализован, подача газа перекрыта. Огонь понемногу ослабевает и должен затухнуть", – сказали в департаменте.

Там пояснили, что в тушении задействованы шесть пожарных расчетов. Оперативный штаб рассматривает вопрос эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

Район вокруг места ЧП оцеплен полицией. Причины взрыва устанавливаются.

7 января взрыв произошел на газопроводе в городе Лутугино в Луганской Народной Республике. В настоящее время спецслужбы выясняют причины аварии. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

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