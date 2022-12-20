Уголовное дело возбудили после пожара на газопроводе в Чувашии

После мощного пожара на газопроводе в Чувашии возбудили уголовное дело. По версии следствия, 20 декабря утечка произошла во время ремонтных работ на участке Уренгой – Помары – Ужгород.

В результате происшествия погибли три человека, еще один пострадал, он находится в больнице. Поврежденный участок газопровода смогли быстро локализовать. Жители теперь получают топливо в полном объеме по параллельным газопроводам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.