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Происшествия

Уголовное дело возбудили после пожара на газопроводе в Чувашии

Уголовное дело возбудили после пожара на газопроводе в Чувашии

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Газопровод вспыхнул в Чувашии

После мощного пожара на газопроводе в Чувашии возбудили уголовное дело. По версии следствия, 20 декабря утечка произошла во время ремонтных работ на участке Уренгой – Помары – Ужгород.

В результате происшествия погибли три человека, еще один пострадал, он находится в больнице. Поврежденный участок газопровода смогли быстро локализовать. Жители теперь получают топливо в полном объеме по параллельным газопроводам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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