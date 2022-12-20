20 декабря, 16:32Регионы
Глава Чувашии заявил, что поврежденный газопровод в регионе поставляет газ в Европу
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Глава Республики Чувашия Олег Николаев рассказал, что поврежденный в регионе газопровод использовался для транзита газа в Европу. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Это магистральный газопровод, оттуда не запитывается газом территория Чувашской Республики. Это транзитный газ, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны", – объяснил руководитель региона.
Как пояснил Олег Николаев, взрыв газа, предположительно, произошел при производстве строительно-монтажных работ. Аварийные службы уже на месте и осуществляют необходимые первоочередные мероприятия.
Работа в штатном режиме, по словам главы Чувашии, будет возобновлена после принятия оперативных мер и осуществления необходимых для ликвидации последствий действий.
Ранее стало известно, что на газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района Чувашии произошел пожар. При возгорании на трубопроводе погибли три человека.
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