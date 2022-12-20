Три человека скончались при пожаре на газопроводе в Чувашии

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Три человека погибли в результате пожара на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что погибшие были работниками газовой службы. Также из-за возгорания травмы получил один человек.

В то же время поступили данные, что спасатели ликвидировали факельное горение на территории происшествия. Прорыв произошел в ходе организации плановых ремонтных мероприятий на участке магистрального подземного газопровода, диаметр которого составляет 1 420 миллиметров, говорится в телеграм-канале МЧС по Чувашии.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы региона в 13:44. Пожар произошел близ деревни Ямбахтино Вурнарского района.

В МЧС уточнили, что к устранению пламени направили 37 спасателей и 13 единиц техники.

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