Цены на газ в Европе поднялись до 1 260 долларов за тысячу кубометров

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Биржевые цены на природный газ на европейском рынке поднялись практически до 1 260 долларов за тысячу кубометров после взрыва на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии. Это следует из данных Лондонской биржи ICE.

К 15:09 по московскому времени январские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF поднялись в цене до 1 258 долларов за тысячу кубометров, подорожав на 5,6%. На открытии торгов показатель составлял 1 150,2 доллара (-3,3%).

По состоянию на 15:13 цена газа снизилась до 1191,8 доллара за тысячу кубометров (+0,2%). Позже стало известно, что цены выросли почти до 1 260 долларов за тысячу кубометров.

Днем 20 декабря взрыв прогремел между деревней Кюльхири и селом Калинино в Вурнарском районе Чувашии. В МЧС сообщили, что взорвался участок подземного газопровода рядом с деревней Ямбахтино. В районе взрыва возник пожар, в результате которого погибли три работника газовой службы.

Позднее стало известно, что речь идет о газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород, который пересекает российско-украинскую границу в Курской области. Труба является единственной магистралью для транзита российского газа в Европу через Украину.



Газопровод вспыхнул в Чувашии

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