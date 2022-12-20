Фото: телеграм-канал ''Подъем''

Пожар на участке газопровода в Чувашии локализован, сообщает ТАСС со ссылкой на "Газпром трансгаз". Газ идет в полном объеме по параллельным газопроводам.

Поврежденный участок оперативно определен. Причины аварии установит специально созданная комиссия. Аварийная бригада ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" оперативно прибыла на место происшествия и ведет подготовку к восстановительным работам.

После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Ранее стало известно, что на газопроводе близ деревни Ямбахтино Вурнарского района Чувашии произошел пожар. При возгорании на трубопроводе погибли три человека. Один человек пострадал.

Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что поврежденный в регионе газопровод использовался для транзита газа в Европу. Он пояснил, что взрыв газа, предположительно, произошел при производстве строительно-монтажных работ. Причиной возгорания стала утечка.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!