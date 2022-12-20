МЧС не вводило запретов на использование пиротехники в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС не вводило ограничений и запретов на использование пиротехники в новогоднюю ночь, заявил начальник департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев. Об этом сообщает ТАСС.

"Как сотрудник МЧС России публично заявляю, что ограничений и запретов на использование пиротехнической продукции в новогоднюю ночь по линии рисков, о которых предупреждает МЧС России, не существует", – подчеркнул он.

Ранее замначальника столичного управления МЧС Александр Бобров заявил, что в Москве запрещено запускать пиротехнику в новогоднюю ночь после 23:00, согласно закону "О тишине". По его словам, запускать фейерверки можно только с 07:00 до 23:00.

Также Бобров сообщил, что городские власти не планируют запускать высотные фейерверки.

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