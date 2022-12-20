МЧС рекомендовало отключать новогодние гирлянды на ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Специалисты столичного управления МЧС рекомендовали горожанам отключать новогодние гирлянды на ночь, сообщает Агентство "Москва".

"Электрические гирлянды должны быть исключительно заводского изготовления и исправны, их следует выключать из сети ночью и уходя из дома. Не зажигайте на елке свечи. Если загорелась ель, обесточьте гирлянду в первую очередь, выведите людей и вызовите пожарных", – рассказал главный государственный инспектор столицы по пожарному надзору, замначальника ГУ МЧС по городу Александр Бобров.

Он отметил, что елку нельзя ставить вплотную к стене, потолку, близко к отопительным приборам, а также украшать ее легковоспламеняющимися материалами.

Ранее доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков заявил, что яркие гирлянды, как и другие источники коротковолнового синего света, следует выключать за два часа до сна. По его словам, выключать гирлянды нужно, чтобы не нарушать циркадные биоритмы. Можно также снизить в них содержание света коротковолнового сине-фиолетового диапазона.

До этого в Роспотребнадзоре поделились, какую гирлянду следует приобрести для украшения праздничной елки. В ведомстве рекомендовали выбирать интерьерные светодиоды. Также там посоветовали не покупать гирлянды с тонкими проводами.



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