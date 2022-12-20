Эксперт рассказал, могут ли в дом попасть насекомые с живой елки

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Вместе с необработанной живой елкой человек может принести в квартиру пауков, тлю и яйца соснового пилильщика. Об этом Москве 24 рассказал кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.

Он напомнил, что срубать елки можно только в специально отведенных местах – лесных питомниках, предварительно согласовав свой приезд с сотрудником участка. Однако именно такие деревья могут содержать в себе "случайных визитеров".





Юрий Гниненко кандидат биологических наук, энтомолог В квартиру можно принести паука, тлю, которые зимуют в коре. Ничего опасного для человека, комнатных растений или домашних животных они не представляют. Но новогодняя экзотика появится в квартире. Клещей в коре хвойных деревьев нет.

Если человек срубает молодую ель, то в ее ветках могут быть яйца соснового пилильщика.

"Самки откладывают яйца на хвоинках, и когда дерево попадет в тепло, они могут вылезти и начать питаться, грызть эти хвоинки. Опять же, это неопасно для человека, но будет неприятная неожиданность", – рассказал специалист.

Кроме того, в коре деревьев может быть грибок. Для жителей квартиры он безвреден, однако он может испортить внешний вид праздничной елки, отметил эксперт.

Энтомолог подчеркнул, что в магазинах и на елочных базарах деревья, как правило, покрывают специальным раствором, который защищает елки от вредителей. Поэтому, если человек не хочет получить живых "сюрпризов" на праздник, то лучше выбрать именно этот вариант.

Ранее стало известно, что во всех округах Москвы открылись елочные базары. В этом году будет работать 240 таких торговых точек. На них представлены ели из Башкирии и Пермского края, а также импортные пихты. Кроме того, горожане смогут приобрести сосну и лапник.

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