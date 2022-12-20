Россиянам рассказали, как сохранить елку свежей до Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Отопление в доме может сильно навредить живой елке. Для сохранения свежести новогоднее дерево следует принести в квартиру не раньше, чем за неделю до 31 декабря, утверждает главный редактор журнала "Устойчивое лесопользование" Николай Шматков.

Если елку все же купили раньше этого срока, то стоит вынести ее на холод, заявил эксперт.

"Ее надо держать на балконе, причем на таком, который не отапливается. Если у вас есть дачный участок, то стоит хранить ее там, можно немного закопать ее в снег", – поделился Шматков в интервью радио Sputnik.

Существует также "древний советский метод" для елок, которые уже стоят дома в воде. В жидкость стоит добавить несколько таблеток аспирина, которые помогут бороться с бактериями, заключил Шматков.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что во всех округах Москвы открылись елочные базары. Предполагается, что в этом году работать будут 240 подобных торговых точек.

Москвичам рассказали, что можно купить на елочных базарах

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