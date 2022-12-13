Более тысячи новогодних елей установят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве установят более тысячи новогодних елей высотой от 6 до 25 метров, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, украшение города идет полным ходом – всего к праздникам появится более четырех тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки. На Поклонной горе уже появился гигантский светомузыкальный шар.

Ели украсят площади, улицы, парки и скверы по всей столице. Они будут декорированы разноцветными шарами, звездами и светящимися гирляндами. Деревья будут светиться благодаря современному энергосберегающему оборудованию, основанному на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

Для новогоднего оформления используются объекты, с помощью которых Москву украшали в прошлые годы. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного применения и изменения внешнего вида.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в рамках голосования на "Активном гражданине" свыше 80% москвичей высказались в пользу празднования Нового года. Однако больше половины из них предложили отказаться от фейерверков и больших уличных гуляний.

В конце ноября заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков поделился, что на улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах специалисты установят световые декоративные конструкции. Также город украсят новогодними елями с шарами и гирляндами.



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