Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержу спецоперации – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доходы, которые столица получит от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения, сообщил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.

По его словам, вырученные средства будут направлены в поддержку спецоперации на Украине. При этом, как подчеркнул мэр, решение о проведении праздничных мероприятий в Москве будут принимать жители города.

Мэр отметил, что Новый год и Рождество – это праздники, которые дают людей надежду и вдохновение, что очень важно и детям, и взрослым. Поэтому, по его мнению, нельзя однозначно сказать, что все праздники следует отменить из-за сложной ситуации, в которой оказалась страна.

"Но тем не менее люди должны сами определиться", – сказал мэр.

Он также напомнил, что во время ограничения мероприятий из-за пандемии коронавируса доход малого и среднего бизнеса упал до 20–30%, фиксировалось разорение всей системы услуг. Помимо этого, Собянин подчеркнул, что праздники в Москве не отменяли даже в самые сложные времена.

"Россия переживала разные периоды, и во Вторую мировую войну, в 41-м году, когда половина европейской части была занята немецкими войсками, когда полчища стояли практически под Москвой, когда гибли миллионы людей, уничтожались целые города – тогда было принято решение, что вопреки всему, вопреки врагу, вопреки пессимистическим настроениям, вопреки всему все-таки Новый год праздновать достойно", – сказал Собянин.

Он призвал подумать о том, как поздравить бойцов на передовой, оказать внимание семьям мобилизованных, а также подумать о тех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, создать им особые условия, посетить раненых в госпитале.

Также Собянин высказался по поводу украшений города. Он обратил внимание на то, что в Европе без всяких решений темно и депрессивно.

"Мы что, хотим в солидарность им у себя это сделать? Зачем, кому это надо? Это, знаете, псевдопатриотизм. Надо сделать так, чтобы нормально отмечались те традиции, к которым они привыкли, чтобы у людей было нормальное настроение, и чтобы они завтра пошли работать на благо страны и на победу", – добавил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин предложил москвичам выбрать формат празднования Нового года самостоятельно. Он назвал новогодние и рождественские праздники самыми любимыми и светлыми. Мэр также напомнил, что новогодние торжества в Москве проходили даже в самые трагические моменты.



Собянин: москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на портале "АГ"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!