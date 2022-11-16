Сбой произошел на "Активном гражданине" после старта голосования о новогодних праздниках

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сбой произошел на портале "Активный гражданин" после начала голосования о новогодних праздниках.

Уточняется, что при переходе по ссылке на сайт появлялось сообщение о технических работах.

Позднее специалистам удалось оперативно устранить все неполадки и голосование вновь стало доступно пользователям.

Ранее Сергей Собянин выступил с предложением предоставить жителям столицы возможность самим выбрать формат празднования Нового года посредством голосования на портале "Активный гражданин". Москвичам предлагается ответит на вопрос: "Как город должен праздновать Новый год?"

До этого некоторые российские регионы решили отказаться от праздничных мероприятий из-за проведения спецоперации на Украине. В их числе были Санкт-Петербург, Калуга и Нижний Новгород. В Кремле же такие меры назвали слишком преждевременными.



Собянин: москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на портале "АГ"

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