13:02Технологии
Сбой произошел на "Активном гражданине" после старта голосования о новогодних праздниках
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сбой произошел на портале "Активный гражданин" после начала голосования о новогодних праздниках.
Уточняется, что при переходе по ссылке на сайт появлялось сообщение о технических работах.
Позднее специалистам удалось оперативно устранить все неполадки и голосование вновь стало доступно пользователям.
Ранее Сергей Собянин выступил с предложением предоставить жителям столицы возможность самим выбрать формат празднования Нового года посредством голосования на портале "Активный гражданин". Москвичам предлагается ответит на вопрос: "Как город должен праздновать Новый год?"
До этого некоторые российские регионы решили отказаться от праздничных мероприятий из-за проведения спецоперации на Украине. В их числе были Санкт-Петербург, Калуга и Нижний Новгород. В Кремле же такие меры назвали слишком преждевременными.
Собянин: москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на портале "АГ"
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