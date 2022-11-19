Эксперт объяснил важность украшения Москвы к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украшение столицы к Новом году позволит улучшить эмоциональное состояние горожан, создать у них ощущение праздника, несмотря на тяжелые времена. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил москвовед, главред журнала "Московское наследие" Филипп Смирнов.

"Много лет назад английские художники и ученые придумали, как улучшить настроение у людей. <...> Они поняли, что необходимо сделать акцент на ярких цветовых пятнах. Тогда Уильям Морис и несколько ученых предложили размещать произведения искусства на городских улицах. Этот тренд подхватили и в России", – сказал он.

Эксперт напомнил, что некоторые московские здания украшены мозаиками. По его словам, они позволяют москвичам отвлечься от серых будней. То же касается и праздничных украшений: яркие акценты и освещение способствуют улучшению настроения. Несмотря на все происходящие трудности, людям важно ощущение праздника, поскольку оно выступает как ориентир.

"Исходя из таких общечеловеческих позиций, я считаю, что Москву нужно украсить к Новому году", – подытожил Смирнов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ходе голосования на "Активном гражданине" больше 80% москвичей высказалось в пользу празднования Нового года. Но при этом больше половины из них предложили отказаться от фейерверков и больших уличных гуляний.

Таким образом, в этом году из праздничных мероприятий в Москве сохранятся только детские, в том числе "Елка Мэра", а также фестиваль "Путешествие в Рождество", программа которого будет включать праздничные экскурсии и кулинарные мастер-классы.



Москва откажется от фейерверков и больших уличных концертов на Новый год

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