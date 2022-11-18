В столичных парках начала работу почта Деда Мороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу, 18 ноября, в 41 столичном парке запустили ежегодную акцию "Почта Деда Мороза", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что отправить письмо волшебнику могут все желающие до 16 января включительно.

"Почтовые ящики установили в местах, где чаще всего гуляют семьи с детьми. В 41 парке размещено 58 ящиков. Узнать их можно по надписи "Московская усадьба Деда Мороза" и новогоднему оформлению. Сотрудники парков будут следить за тем, чтобы они не переполнялись, и вовремя вынимать корреспонденцию", – говорится в материале.

Письма планируется забирать каждую неделю. Послания будут доставлять в столичную резиденцию зимнего волшебника снеговики-почтовики на специальном брендированном автобусе.

Также в этом году в усадьбе Деда Мороза в Москве установят почтовый ящик, с помощью которого можно отправить послание участникам специальной военной операции.

Кроме того, отправить письмо Деду морозу можно онлайн, заполнив специальную форму на сайте столичной резиденции волшебника. Ответ придет в течение двух-трех дней с электронного адреса pochta@dedmorozmos.ru.

Отправить послание можно и по обычной почте. На конверте нужно указать адрес 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу.

Для отправивших послание в указанный период предусмотрено участие в ежегодном творческом конкурсе "Лучшее письмо для Деда Мороза".

Также в столице уже открылась резиденция Деда Мороза. Свежие локации, экскурсии и мастер-классы подготовили для гостей в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Познакомиться с главным волшебником праздника дети могли в здании в виде почтового ящика "Терем волшебства". Кроме того, жители и гости столицы приняли участие в различных квестах.

Ранее сообщалось, что в этом году в качестве новогодних подарков дети чаще всего просят у Деда Мороза современные гаджеты, гироскутеры, конструкторы и кукол. Есть и необычные пожелания. Среди них – скатерть-самобранка, хвост русалки, блокнот для исполнения желаний, волшебные камни и ручка, которая всегда пишет правильно.

Новогодняя почта в Москве начнет работу с 18 ноября

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