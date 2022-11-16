Стало известно, что просят дети у Деда Мороза в этом году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В этом году в качестве новогодних подарков дети чаще всего просят у Деда Мороза современные гаджеты, гироскутеры, конструкторы и кукол. Об этом сообщает ТАСС.

"Дети желают получить от Деда Мороза гаджеты нового поколения, куклу LOL, Barbie, детскую косметику, конструктор Lego, робота-трансформера, гироскутеры, самолеты и машинки на пульте управления, железную дорогу", – рассказали в резиденции волшебника в Великом Устюге.

Есть и необычные пожелания. Среди них – скатерть-самобранка, хвост русалки, блокнот для исполнения желаний, волшебные камни и ручка, которая всегда пишет правильно.

В свою очередь, дети в качестве подарков обычно присылают Деду Морозу свои рисунки и самодельные открытки.

Ранее стало известно, что почта Деда Мороза заработает в Москве с 18 ноября. В 34 парках столицы установят 57 специальных почтовых ящиков. Еженедельно Снеговик-Почтовик будет собирать письма оттуда и доставлять их в московскую резиденцию волшебника.



Новогодняя почта в Москве начнет работу с 18 ноября

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