Москвичей пригласили отметить день рождения Деда Мороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванком

Празднование дня рождения Деда Мороза состоится в московской усадьбе волшебника в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" 19 и 20 ноября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В субботу, 19 ноября, дети смогут увидеть Василису Прекрасную, помощников Деда Мороза и Зайца. Юным москвичам предложат поучаствовать в анимационной программе, танцевальном флешмобе или квесте. При этом на главной сцене выступят танцевальный коллектив и музыкальные группы. Там же пройдет показ спектакля "Подарок для Деда Мороза" и шоу барабанщиков.

В 17:00 к гостям праздника выйдет Дед Мороз со Снегурочкой. Волшебник зажжет новогоднюю елку 19 ноября, а на следующий день выйдет на сцену для приветствия.

В 19:00 в выходные, 19 и 20 ноября, пройдет световое шоу, а в заключение для гостей выступят кавер-группы и состоится семейная дискотека.

Ознакомиться с подробной программой праздника можно на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что в Москве открылась резиденция Деда Мороза. Свежие локации, экскурсии и мастер-классы подготовили для гостей в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Познакомиться с главным волшебником праздника дети могли в здании в виде почтового ящика "Терем волшебства". Кроме того, жители и гости столицы приняли участие в различных квестах.



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