Стоимость новогодних туров к Деду Морозу в этом сезоне увеличилась на 15–20% – АТОР

Фото: depositphotos/fotka.anna.gmail.com

В нынешнем сезоне стоимость новогодних туров увеличилась на 15–20% по сравнению с 2021 годом, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По информации туроператоров, в сравнении с прошлым зимним сезоном новогодние туры к дедам Морозам подорожали в среднем на 15–20%. Тем не менее это повышение цены можно отчасти нивелировать при заблаговременном бронировании тура", – говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что, по словам туроператоров, основная часть продаж ожидается к середине ноября, поэтому у граждан еще есть время выбрать подходящий по цене тур. Уточняется, что туристы могут отправиться на встречу с Дедом Морозом в Великий Устюг, Карелию, Кострому и другие места.

Ранее в АТОР сообщили о единичных фактах бронирования туров в Крым на ноябрь и Новый год. Эксперты отмечают, что поводом для настороженности туристов стали сразу несколько факторов, в том числе объявление частичной мобилизации. В АТОР также указали на ситуацию со взрывом на Крымском мосту, из-за которого частично ограничено транспортное сообщение с регионом.

Кроме того, эксперты ассоциации указывают на востребованность авиаперелетов в Крым в межсезонье, однако в данный момент аэропорты на юге страны временно не принимают самолеты.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!