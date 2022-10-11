Догузова сообщила о сокращении долга туроператоров в 4 раза

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Долг туроператоров за несостоявшиеся туры сократился в четыре раза с начала года. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, в начале года долг составлял 40 миллиардов рублей, а к лету снизился до 24 миллиардов рублей. В настоящее время этот показатель равен примерно 10 миллиардам рублей.

Догузова пояснила, что 3 миллиарда рублей – коронавирусные долги, а остальные – санкционные.

"Мы рассчитываем, что большая часть этой суммы до конца этого года будет полностью закрыта", – приводит слова Догузовой РИА Новости.

Глава Ростуризма отметила, что ведомство не фиксирует накопленного долга из-за мобилизации. По ее словам, все запросы оперативно обрабатываются, а средства возвращаются.

"В общей доле отмен туров не более 20% составляют отмены туров из-за призыва на военную службу. На этом направлении никаких проблем не фиксируем", – сказала она.

Ранее Догузова сообщила, что туроператоры и отельеры будут оперативно возвращать деньги за путевки мобилизованным гражданам. По ее словам, соответствующую рекомендацию направил Ростуризм, а бизнес оперативно откликнулся на просьбу.

Авиакомпания "Аэрофлот" также пообещала возвращать деньги за билеты призванным на службу россиянам. Перевозчик признал, что в таком случае отказ пассажира от поездки является вынужденным.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Спрос на путевки за рубеж снизился почти на 40% после объявления о мобилизации – РСТ

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