В "Турпомощи" назвали условие для возврата денег за путевку мобилизованным

Ростуризм попросил представителей туристической отрасли возвращать деньги за туры и брони в отелях россиянам, которые подпали под частичную мобилизацию. Ведомство уже направило соответствующие письма бизнесу. Разбираемся, как призванным на службу гражданам вернуть средства за несостоявшееся путешествие.



"В приоритетном порядке"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что ведомство попросило турбизнес оказывать максимальное содействие туристам, которых призвали на службу по частичной мобилизации. Соответствующие письма были направлены туроператорам и отельерам.





Зарина Догузова глава Ростуризма Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях – по возможности без удержания фактически понесенных расходов. Понимаю всю сложность ситуации и для бизнеса, однако прошу искать решения, которые максимально учитывают интересы туристов, призванных на военную службу.

Ранее в РЖД сообщили, что мобилизованные граждане могут вернуть полную стоимость билета на поезда и электрички. "Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по "невозвратному" тарифу", – уточнили в холдинге.

Для этого нужно обратиться в железнодорожную кассу с паспортом, повесткой или мобилизационным предписанием, где обозначена информация о сроках явки на сборный пункт. При желании деньги вернут и тем, кто должен был ехать в путешествие вместе с мобилизованным гражданином.

Ряд авиакомпаний, в числе которых "Аэрофлот", "Победа", NordWind, "Уральские авиалинии" и S7 Airlines, тоже заявили о своей готовности возместить деньги за несостоявшийся полет.

Компании уточнили, что для этого необходимо обратиться в место приобретения билетов и предоставить документы, которые подтверждают факт призыва на службу. При этом следует учесть условие, поставленное перевозчиками. Согласно их требованиям, билеты должны быть куплены до 21 сентября 2022 года.



"Ситуация нестандартная"

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в разговоре с Москвой 24 рассказал, что турфирмы смогут вернуть деньги при одном условии.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Ситуация нестандартная. Мы проходили много всевозможных историй с такими возвратами, и, исходя из прошлого опыта, могу сказать, что если туристическая компания своим партнерам еще не переадресовывала деньги клиента, то она может пойти на уступок.

Если же туроператор уже оплатил тур поставщикам, то компания вряд ли сможет что-то вернуть клиенту, считает эксперт.

"Тем более постпандемийная история с возвратом денег за туры еще существует. Летом этого года бизнес отработал неплохо и даже, возможно, вернулся на уровень 2019 года, но вместе с тем долги существуют. И хотелось бы в какой-то степени получить поддержку государства", – рассуждает Осауленко.

По словам специалиста, Российский союз туриндустрии (РСТ) и ассоциация "Турпомощь" уже отправили свои предложения в Госдуму и правительство.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" Потому что срок действия предыдущих мер заканчивается, а определенные кризисные моменты до сих пор остаются. Туроператорам самостоятельно разбираться в этой ситуации будет сложно.

Ранее в Минобороны объяснили, что в условиях частичной мобилизации ограничений на выезд граждан из страны нет.

