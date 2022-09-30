Россиянам рассказали, когда мобилизованным начнут начислять деньги

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Денежные выплаты призванным в рамках частичной мобилизации гражданам станут начислять с момента появления приказа о зачислении в перечень воинской части. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф".

Там уточнили, что это происходит за один-два дня после прибытия призванного в воинскую часть.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о денежном довольствии призывников на уровне контрактников, единоразовых и ежемесячных поступлениях от регионов. Эксперт отметил, что в ГД внесена инициатива о единоразовой выплате мобилизованным в размере 300 тысяч рублей.

Кроме того, часть сумм из денежного довольствия военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, будет вычитаться на алименты.

Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

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