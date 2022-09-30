Ростуризм попросил туроператоров возвращать деньги за туры мобилизованным гражданам

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Ростуризм направил туроператорам и отельерам письма с просьбой оказывать максимальное содействие мобилизованным гражданам, сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

Она пояснила, что представителей туриндустрии попросили в приоритетном порядке возвращать туристам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации, деньги за туры и брони в отелях без удержания фактически понесенных расходов.

Ранее возвращать призванным на службу средства пообещал "Аэрофлот". В компании признали, что в таком случае отказ пассажира от поездки является вынужденным.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



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