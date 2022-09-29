В ГД призвали дать каждой компании квоту на бронь от мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР призвали дать каждому предприятию квоту по числу работников, которым могут предоставить бронь от частичной мобилизации. Об этом сообщает газета "Известия".
Соответствующее письмо будет направлено в правительство России.
"Необходимо срочно принять акт правительства о порядке бронирования работников организаций и предприятий на период мобилизации. Напомню, что даже во время Великой Отечественной войны "бронированными" были 47% москвичей-мужчин. А в среднем на предприятиях страны – до 25%", – заявил депутат Владимир Кошелев.
По мнению парламентария, уместно определить минимальный процент от штатной численности сотрудников, который критически необходим для сохранения объемов производства.
Кошелев добавил, что в период СВО армии нужны профессионалы с боевым опытом и мотивацией, в то время как молодые ученые, специалисты и работники системообразующих предприятий особенно важны на своих работах. Он также указал на то, что подготовка высококвалифицированных работников – инженеров или конструкторов – занимает годы.
Ранее был опубликован список специальностей, обладатели которых могут получить отсрочку в рамках призыва по частичной мобилизации. В перечне Минцифры РФ обозначены 195 направлений, в том числе математика, информационная безопасность и ядерная физика.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Минцифры РФ опубликовало список специальностей, дающих право на отсрочку от призыва
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