Нотариус рассказала, что сделать мобилизованным перед отправкой в учебный центр

Фото: ТАСС/Алексей Кушниренко

Президент Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова рассказала, что следует сделать мобилизованным перед отправкой в учебный центр и какие документы принести. Об этом сообщает "Российская газета".

По словам эксперта, перед оформлением доверенности на распоряжение имуществом необходимо точно решить, нужна ли она или нет.

"Сейчас эмоциональное состояние у многих взвинченное, люди могут ошибочно передать другу, к примеру, право распоряжаться своими счетами в банках на пять лет. А через год этот друг окажется совсем не друг", – пояснила нотариус.

Что касается завещания, эксперт уточнила, что в случае согласия с переходом имущества наследникам документ делать не нужно, однако, если человек хочет оставить все кому-то определенному, завещание стоит составить.

"Когда все-таки есть необходимость в доверенности на большое количество полномочий и распоряжение имуществом, мы рекомендуем выбирать родственников, с которыми давно поддерживаете связь и нет предпосылок для ссор", – отметила нотариус.

В случае подпадания под призыв индивидуального предпринимателя следует передать отдельные полномочия третьим лицам, которые могут хорошо разбираться в той или иной сфере и в случае необходимости представлять интересы ИП в разных ведомствах.

"Например, подачу документов в налоговую и исков в суд можно вверить юристу, с которым предприниматель давно работает. Но помните, есть основания для ее прекращения. Среди них – истечение срока документа и смерть доверителя-физлица", – пояснила специалист.

К нотариусу мобилизованному следует принести паспорт и повестку. Если будет оформляться доверенность на родственников – документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении, браке и другие.

"Когда нужно согласие на выезд ребенка за границу: свой паспорт, свидетельство о рождении ребенка и паспортные данные того, в чьем сопровождении он поедет", – пояснила эксперт.

Если мобилизованный будет составлять завещание, нотариус посоветовала принести паспорт наследодателя и копию паспорта наследника, чтобы избежать ошибок в ФИО. Кроме того, как уточнила Перевалова, в случае указания в завещании недвижимости необходимо знать ее точный адрес.

Ранее россиянам рассказали, где искать мобилизованных родственников. Так, следует позвонить на горячую линию министерства обороны. Кроме того, для получения точной информации следует знать номер воинской части.

Минобороны открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан. Они могут получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих и другую актуальную информацию.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



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