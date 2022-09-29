В ГД опровергли новости об использовании видеокамер для поиска уклонистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Система распознавания лиц в массовом порядке не будет использоваться для выслеживания уклонистов от призыва в рамках частичной мобилизации, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Но депутат не исключил того, что некоторые полицейские могут воспользоваться видеокамерами по личному желанию, чтобы "выслужиться перед начальством".

"Такая технология действительно есть. Она используется в Московском метрополитене и в нескольких других регионах. Но работает она исключительно для поиска преступников, и говорить о том, что такая технология будет использоваться для того, чтобы разыскивать уклонистов от призыва, я сомневаюсь, что до этого дойдет", – рассказал Свинцов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По его мнению, сейчас в военкоматы выстраиваются очереди, люди по своему желанию записываются в ряды Вооруженных сил России.

Депутат подчеркнул, что поиск уклонистов по камерам не будет носить массового характера. Но парламентарий добавил, что если суд или военная прокуратура примет решение о розыске уклониста, то специальные технологии будут использованы.

Ранее военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев заявил, что в регионе правоохранительные органы приступили к розыску граждан, получивших повестку по частичной военной мобилизации и уклоняющихся от призыва. Он поделился, что вина таких граждан будет устанавливаться судебными инстанциями.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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